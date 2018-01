Reitores das estaduais propõem nova data para negociação salarial

SÃO PAULO - O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (Cruesp) propôs às entidades sindicais de professores e funcionários agendar nova reunião para negociar o reajuste salarial na próxima sexta-feira, 13. As categorias estão em greve há três semanas por causa do congelamento de remunerações proposto pelos reitores neste ano.

O fórum de entidades sindicais ainda não deu resposta ao conselho. Na semana passada, o Cruesp sinalizou a reabertura de negociações desde que os grevistas não fizessem piquetes ou manifestações violentas. Os sindicatos criticaram as condições impostas pelos reitores, mas aceitaram retomar o diálogo. Eles reivindicam aumento de 9,78%.

Nessa terça-feira, 10, professores, funcionários e alunos das três universidades fizeram um ato em frente ao prédio da administração central da USP, no câmpus Butantã, zona oeste da capital. Eles protestaram contra a decisão de reajuste zero dos reitores, motivada, principalmente, pela grave crise financeira da USP, que gasta 105% das suas receitas com a folha de pagamento.