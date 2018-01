Reitor da USP não comparece a audiência pública na Alesp

SÃO PAULO - O reitor da USP, João Grandino Rodas, não compareceu na tarde desta segunda-feira, 28, a uma audiência pública que estava marcada para começar às 13h na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ele enviou um ofício à Alesp afirmando que não poderia participar por conta de problemas em sua agenda.

Na audiência, o reitor deveria prestar esclarecimentos à comissão de educação do Legislativo. Rodas enfrenta uma crise dentro da universidade, que se fortaleceu especialmente após a ação da Polícia Militar na reintegração de posse da reitoria, ocupada por um grupo de alunos.

Parte dos estudantes da USP entrou em greve no início de novembro. Entre as reivindicações estão a extinção do convênio com a PM, a discussão de um plano alternativo de segurança para a universidade, a saída do reitor e a promoção de eleições diretas, com a participação dos alunos, para a escolha do novo dirigente do câmpus.