Reitor da PUC promete dar novo espaço a centro acadêmico até as 18h

SÃO PAULO - O reitor da PUC-SP, Dirceu de Mello, prometeu encontrar um novo espaço para a sede do centro acadêmico de Jornalismo e Comunicação e Multimeios até as 18 horas desta quinta-feira, 19. O prazo foi estabelecido pelos estudantes, que ameaçam ocupar definitivamente a sala da Ouvidoria da universidade caso não tenham retorno da reitoria.

Dirceu chegou ontem de Portugal, onde participava de um congresso desde segunda-feira, dia em que os alunos tomaram a Ouvidoria da PUC. Hoje, por volta de meio-dia, ele conversou com os estudantes. Disse que circulará pelo câmpus de Perdizes, na zona oeste, até encontrar um novo espaço para o C.A. Benevides Paixão.

O "Benê" está desalojado desde o anúncio da demolição da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (Faficla), em junho do ano passado. As obras, porém, ainda não começaram.

Além de ocupar a Ouvidoria, os universitários também espalharam cartazes pelo câmpus para cobrar providências da reitoria e cercaram com fita isolante algumas áreas da PUC, como a cruz do tradicional Pátio da Cruz. Um cartaz na base do monumento pede "Occupy All Streets", em alusão ao movimento Occupy Wall Street.

Hoje pela manhã, os estudantes fizeram um apitaço em frente à reitoria e estenderam um cartaz dizendo: "Deus fez o mundo em 6 dias, e em 8 meses, a PUC não fez nada".

Segundo a comissão de comunicação do "Benê ocupado", cerca de dez alunos estão dormindo na Ouvidoria e no corredor em frente à sala desde segunda-feira. Eles dizem que a antiga sede do C.A. também foi garantida com a ocupação de uma sala de aula da Faficla.

* Atualizada às 13h10