Regras do Revalida para alunos de Medicina do Brasil devem sair na próxima semana

O edital para o Exame Nacional de Diplomas Médicos (Revalida) para estudantes dos cursos de Medicina do Brasil deve ser lançado na semana que vem. A equipe do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) trabalha para terminar o documento que vai traçar as regras da prova na própria segunda-feira, dia 15, conforme apurou o Estado.

O Revalida é obrigatório para os médicos formados no exterior que querem atuar no País, mas a ideia do Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), é aplicá-lo a alunos que estudam em instituições no País como forma de teste do instrumento. A prova deve ocorrer ainda em 2013 e não contará para a avaliação dos alunos, mas da prova.

O objetivo é entender se essa prova está adequada às diretrizes dos cursos de Medicina do Brasil. Criado em 2011, o exame teve índices de 90% e 91% de reprovação nos dois últimos anos.

Apesar de a participação de estudantes de instituições brasileiros ser voluntária, o MEC pretende contar com adesão significativa em todos os Estados do País. Farão a prova estudantes do último semestre de curso de faculdades públicas e privadas.

O Revalida é anual e composto por duas etapas, ambas eliminatórias. Primeiro o candidato é submetido a uma prova teórica e, posteriormente, a uma avaliação prática das habilidades clínicas do profissional. Os alunos do Brasil, entretanto, só farão a primeira fase.

A novidade surge quatro dias depois de o governo federal anunciar o programa "Mais Médicos", com uma série de medidas para atender à demanda por profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre elas, a decisão de aumentar de seis para oito anos o tempo de duração dos cursos de Medicina no Brasil, com obrigação de passagem pelo SUS, e a importação de médicos estrangeiros para atuação em cidades do interior e da periferia, sem a exigência de revalidação dos diplomas.