Referência em cursos de artes, FAAP foca na produção e no empreendedorismo dos formandos

A Faculdade Armando Álvares Penteado (FAAP) tem tradição em formação em áreas como Cinema, Moda, Artes Plásticas, Arquitetura e Relações Internacionais e foca na produção prática.

O curso de Cinema, por exemplo, existe desde 1972. O coordenador da graduação na instituição, José Gozze, lembra que a formação passou pelo período em que o cinema era pouco produzido, na época da película, até chegar à era digital em que há um “boom” na produção. Há reflexo desse aumento na Faap. “Temos prática intensa. Desde o primeiro até o oitavo semestre, o aluno está realizando”, afirma. Por semestre, os cerca de 450 alunos da instituição produzem de 30 a 40 curtas-metragens, que depois circulam por festivais. Com equipamentos e laboratórios modernos, a graduação forma diretores de cinema, fotografia, arte, som, finalizador e editores. Além das aulas práticas, Gozze destaca as disciplinas de legislação e captação de recursos.

Já a graduação de Moda foi implementada em 2008, depois de serem oferecidos cursos livres desde a década de 1980. O coordenador do curso na Faap, Ivan Bismara, afirma que a graduação está entre as melhores do País e tem como foco a criação. “Moda não é só roupa. É joia, calçado, figurino, estamparia, fotografia, visual merchandising. O aluno sai com visão ampla, compreende a moda como um todo.” As características fazem com que a instituição atraia alunos de outros Estados: “É um curso quase único”. Entre os formados, muitos aproveitam as aulas de empreendedorismo para abrir o próprio negócio.

Depoimento: Stefano Lapietra, diretor de cinema

“Me formei em 2009. Tive bastante prática e vivência do que seria o cinema. Aprendi todas as etapas da produção. Isso foi importante porque permitiu direcionar minha carreira para os meus objetivos. A faculdade oferece diversas possibilidades, mas, como é uma área prática, depende de os alunos aproveitá-las. Só senti falta de conexão com a indústria, com visitas a filmagens, por exemplo. Durante o curso, comecei a fazer estágio e continuo na área. Acabo de dirigir o filme ‘A Grande Vitória’.”

