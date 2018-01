Rede pública de SP terá quase 10 mil novos docentes

Ao todo, 9.304 novos professores efetivos vão começar a dar aulas na rede pública. Eles começam a dar aula em fevereiro no ensino fundamental, médio e educação especial da rede de escolas estaduais.

A nomeação saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Os nomeados fazem parte da primeira turma que concluiu o Curso de Formação Específica da São Paulo Escola de Formação de Professores.

No curso, os docentes conheceram o currículo adotado pelo Estado, metodologias de trabalho e aspectos da realidade das escolas estaduais.

Foram aprovados apenas os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a cinco de um total de 10 pontos no exame, que tenham cumprido um mínimo de 75% do total das atividades propostas no curso e participado integralmente de pelo menos dois encontros presenciais.

Dos 218.537 professores da rede no ano passado, 116 mil eram efetivos.