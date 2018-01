Rede pública atende mais da metade dos alunos no país

RIO - A rede pública de ensino foi responsável por mais da metade dos estudantes do País, e responde por 78,1% do total de 55,2 milhões de alunos observados em 2009 (43,1 milhões de pessoas). Os alunos que utilizavam a rede particular de ensino somavam aproximadamente 12 milhões, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os alunos que frequentavam a rede pública de ensino, 54,7% estavam na esfera municipal; 42,9% na rede estadual; e 2,4% na rede federal. De acordo com o IBGE, a rede pública foi responsável pelo atendimento da maioria dos estudantes que cursavam até o ensino médio. No entanto, ao se focar apenas o ensino superior, a rede privada atendeu 76,6% do total de estudantes (4,9 milhões de alunos).

A PNAD mostrou ainda que a taxa de escolarização para pessoas com quatro anos de idade ou mais subiu de 72,8% para 74,8% nas crianças entre 4 e 5 anos, de 2008 para 2009. No mesmo período, avançou de 97,5% para 97,6% nas crianças e adolescentes de 6 a 14 anos; e cresceu de 84,1% para 85,2% entre adolescentes de 15 a 17 anos.

Ainda segundo o levantamento, a população de 10 anos ou mais de idade em 2009 atingiu 7,2 anos de estudo em média. Ao se separar homens e mulheres de 10 anos ou acima, a média de anos de estudo é maior entre as mulheres, de 7,4 anos, contra 7,0 anos para os homens. Aproximadamente um terço das pessoas de 10 anos ou mais tinham pelo menos 11 anos de estudo.