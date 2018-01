Rede latino-americana para educação é lançada em Brasília

Os países da América Latina lançaram uma rede de organizações não governamentais com foco na educação, para a troca de experiências, parcerias, contatos e projetos conjuntos, entre outras iniciativas. A Rede Latino-americana de Organizações da Sociedade Civil para educação foi lançada nesta sexta-feira, 16, durante uma sessão do congresso internacional Educação: Uma Agenda Urgente.

O ministro da Educação, Fernando Haddad, que estava presente no evento, afirmou que o intercâmbio das experiências irá beneficiar todos os países. "A América Latina tem uma dívida histórica com a educação. Até o século 20, esse era um tema nacional. Agora, é um projeto regional - temos convicção de que sair todos juntos de uma situação de inércia que marcou esse período", disse.

Professores estudando espanhol

"O intercâmbio de docentes e estudantes será uma marca do século 21 e nós temos que pensar universidades e pós-graduações globais", disse Haddad. Segundo ele, o Brasil já está promovendo um intercâmbio intenso e crescente entre as nações do Mercosul. "Já estamos mandando professores para estudar espanhol e recebendo outros para aprender português aqui. Isso vai aumentar mais se os sistemas melhorarem juntos, sem desnivelamento."

Haddad também afirmou que o Brasil tem movimentos de visibilidade pública e capacidade de mobilização pela educação.

'Por la Educación'

Fazem parte da rede as organizações Proyecto Educar 2050 (Argentina); Todos Pela Educação (Brasil); Educación 2020 (Chile); Empresarios por la Educación (Colômbia); Grupo Faro (Equador); Fundación Empresarial para el Desarollo Educativo - Fepade (El Salvador); Empresarios por la Educación (Guatemala); Fundación para la Educación Ernesto Maduro Abreu (Ferema); Mexicanos Primero (México); Unidos por la Educación (Panamá); Juntos por la Educación (Paraguai); Empresarios por la Educación (Peru) e Acción por la Educación - Educa (República Dominicana).

A repórter viajou a convite do Movimento Todos Pela Educação