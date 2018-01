Rede estadual seleciona professores mediadores

Docentes da rede estadual de ensino tem até sexta-feira para inscrever-se no processo seletivo de professores-mediadores. Os profissionais escolhidos atuarão na mediação de conflitos no ambiente escolar, analisarão fatores de vulnerabilidade para os estudantes, orientarão as famílias, sugerirão atividades pedagógicas complementares e orientarão os alunos no estudo.

O projeto faz parte do Sistema de Proteção Escolar, implantado pela Secretaria de Estado da Educação no ano passado para proteger as escolas da rede estadual de fatores de risco e vulnerabilidade e aproximar a comunidade da escola.

Na primeira etapa do projeto, mil das 5.300 escolas da rede estadual contarão com o trabalho dos professores-mediadores. Poderão ser selecionados para a função até 2.000 docentes da rede, sendo no máximo dois professores por unidade.