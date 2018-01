Rede estadual recebe inscrições para sete cursos de idiomas

Alunos da rede estadual de São Paulo podem se inscrever para cursos gratuitos de sete idiomas em uma das 223 unidades dos Centros de Estudo de Línguas (CEL). Há opções para japonês, mandarim, inglês, espanhol, italiano, alemão e francês.

Os cursos são direcionados a estudantes a partir do 7º ano do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já a língua inglesa exige que estejam no ensino médio.

É preciso que o aluno apresente cópia do RG e declaração de matrícula da escola de origem. Menores de 18 anos precisam ir acompanhados dos pais. Os cursos têm seis módulos semestrais e alunos receberão certificação.