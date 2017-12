Rede estadual de SP abre matrículas para o ensino fundamental

Estudantes que estão fora da rede estadual de São Paulo e têm interesse em cursar o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) em 2015 já podem fazer a matrícula. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recebe o cadastro antecipado até o dia 7 de novembro. Alunos do Ensino Fundamental que já estão matriculados neste ano e querem dar continuidade aos estudos na rede pública terão a inscrição renovada automaticamente.

Para realizar a matrícula, o responsável pelo estudante (ou o próprio jovem – no caso de maiores de 18 anos) deve comparecer em qualquer escola estadual com RG ou certidão de nascimento. Os resultados da chamada serão divulgados a partir do dia 17 de novembro (interior) e 27 de novembro (capital). No caso dos alunos que cursam a pré-escola pública, os dados estarão disponíveis na escola de origem. Para os demais, a consulta pode ser feita na unidade em que o cadastramento foi efetuado.

O prazo para fazer matrícula antecipada no Ensino Médio na rede estadual paulista já se encerrou. Agora os estudantes que quiserem cursar essa etapa de ensino devem procurar a escola que pretendem estudar e fazer a matrícula diretamente na direção. A rede possui 4 milhões de alunos no ensino médio e fundamental, espalhados pelas 5,3 mil escolas estaduais.

EJA. Jovens e adultos que desejam retornar aos estudos, também poderão se inscrever em turmas do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio no próximo ano letivo do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), o antigo supletivo. Os interessados em cursar o Ensino Fundamental no EJA devem ter idade mínima de 15 anos. Os resultados da chamada serão divulgados a partir de 17 de novembro. Em 2014, mais de 250 mil alunos cursaram a modalidade na rede estadual paulista.