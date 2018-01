Rede científica vai capacitar pesquisadores brasileiros

A Rede Interamericana de Academias de Ciências (Ianas, na sigla em inglês) vai conceder, pela primeira vez, bolsas de curta duração para jovens pesquisadores com nível de doutorado, da América Latina e o Caribe, para capacitação em laboratórios de ponta nos Estados Unidos.

Serão ao todo 20 bolsas. Cada país poderá indicar até cinco pesquisadores com projetos de elevada qualidade. As inscrições foram abertas no último dia 15 e se estenderão até o dia 15 de agosto. No Brasil, a entidade responsável pela seleção dos candidatos às bolsas é a Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Segundo o assessor técnico da ABC, Marcos Cortesão, o tipo de bolsa oferecido pela Ianas não existe no mercado nacional. A ideia surgiu a partir de reunião da Ianas na Guatemala, quando foram apresentadas as necessidades e as demandas por capacitação dos países da América Latina e o Caribe.

A intenção é aumentar a oferta de bolsas para pesquisadores da região à medida que o projeto for evoluindo. “A ideia é que, em sendo exitoso o projeto, ele se reproduza no ano que vem em maior volume, disponibilizando essa bolsa que permite ao jovem pesquisador uma visita de curta duração a laboratórios de ponta nos Estados Unidos.”

As bolsas terão duração de até dois meses. Podem concorrer pesquisadores nas áreas de ciências físicas, química e geociências. Cortesão esclareceu que terão prioridade os pesquisadores em início de carreira. “É uma iniciativa mais voltada para doutores em início de carreira que já estejam estabelecidos em uma instituição, ou seja, tenham já um contrato efetivo em um instituto de pesquisa ou universidade”.

O objetivo é estimular o desenvolvimento posterior de uma colaboração de longo prazo entre os pesquisadores e as instituições americanas, além de fortalecer a capacitação em ciência e tecnologia na América Latina e no Caribe.

A Ianas deverá divulgar os nomes dos selecionados de cada país em outubro, quando já começará a ser feito o intercâmbio. A previsão para o fim da duração das bolsas é dezembro de 2012.