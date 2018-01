Redação da Fuvest 2015 discute desagregação social e camarotes

Atualizado às 15h40.

SÃO PAULO - A redação da Fuvest neste ano discutiu o fenômeno da "camarotização" e da desagregação social. Neste domingo, 4, primeiro dia da segunda fase do vestibular, os candidatos também fizeram dez questões de Português.

A proposta da redação surpreendeu os candidatos. "Foi um tema bom para escrever, independente se você pensasse de um jeito bom ou ruim sobre ele. Me surpreendi", disse o candidato Gustavo Aragon, 19 anos, que tenta uma vaga no curso de Enfermagem.

De acordo com os primeiros candidatos a deixarem o local de prova, o tema trazia textos de apoio sobre a utilização e segregação de espaços com camarotes em estádios de futebol, shows e baladas. A prova oferecia ainda um depoimento de uma pessoa mais velha sobre quando a "camarotização" não era tão presente na sociedade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudante Pedro Siqueira, 26 anos, tenta uma vaga no curso de Ciências Contábeis e gostou do tema da redação. "Foi algo não tão previsível, mas atual. Não foi um tema batido como a (crise da) água", disse.

O tempo mínimo para liberação dos estudantes após a resposta das questões é de duas horas, com saída às 15 horas. Já o prazo máximo é de quatro horas, com recolhimento de todas as provas até às 17 horas.

No segundo dia de prova, nesta segunda-feira, 5, estão previstas 16 questões das disciplinas de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês, com algumas questões interdisciplinares. No terceiro dia, eles fazem 12 questões de disciplinas específicas, que podem ser duas ou três a depender da carreira escolhida pelo candidato.