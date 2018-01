Recife recolhe livro de educação sexual para crianças

Pais de alunos se mostraram revoltados com a publicação, que fala de forma clara sobre sexo e traz, entre as ilustrações, um menino e uma menina se masturbando - ele em uma banheira e ela defronte da televisão. Com o apoio de vereadores de vários partidos, a Câmara de Vereadores realiza uma audiência pública no dia 12 para debater o assunto. "O livro usa cenas e palavras pesadas, chega a ser constrangedor ler o que está lá", afirmou Ferreira, que o considera inadequado para crianças. Para ele, cabe aos pais a educação sexual dos filhos. "Quem é a escola para escolher o tempo certo para abordar o assunto?"

A diretora geral de ensino da Secretaria municipal de Educação, Luiza Vasconcelos, afirmou que o recolhimento do livro é provisório, para discussão com as escolas e pais que tiveram dificuldade com a publicação. Ela defende o título, escrito há 18 anos e usado em várias escolas de Estados e Municípios brasileiros, como instrumento de proteção e prevenção.

"A partir do conhecimento do seu corpo, a criança pode se proteger", afirmou, ao destacar que muitos alunos e professores não aceitaram devolvê-lo, o que é respeitado pela Secretaria. Segundo ela, 550 exemplares do livro - dentro de um kit de títulos didáticos - estavam sendo distribuídos com as turmas do primeiro ano do segundo ciclo, que têm idade entre oito a dez anos.