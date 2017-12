Reajuste acima da inflação tem de ser justificado, diz ministro

Atualizada às 22h25

BRASÍLIA - O governo deve anunciar nos próximos dias novas regras para a concessão de financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O Ministério da Educação (MEC) vai passar a exigir desempenho dos cursos superiores que quiserem participar do programa, além de avaliar se eles correspondem à expectativa de emprego e salário dos estudantes.

Faculdades que reajustaram as mensalidades com índices superiores à inflação também podem ser retiradas do Fies. O ministro da Educação, Cid Gomes, disse que, como o governo tem um custo com esses financiamentos, quer negociar esse nível de reajuste das faculdades. “Se alguém reajustar sua mensalidade acima da inflação, tem de ser justificado”, disse. “Nós temos de acompanhar esse processo. Isso não pode correr solto. Estamos tratando de recursos públicos. Qual foi a inflação no Brasil nos últimos seis meses?”