Ranking que avalia reputação de universidades será divulgado nesta segunda-feira

A revista britânica The Times Higher Education (THE) divulga nesta segunda-feira, 4, o ranking que classifica instituições de ensino superior de todo o mundo de acordo com a sua reputação.

"Este ranking é baseado exclusivamente em julgamentos subjetivos, mas é a opinião daqueles que sabem da excelência no ensino e na pesquisa melhor do que ninguém - são acadêmicos experientes, informados e envolvidos", disse Phil Baty, editor dos rankings da THE, em nota divulgada no site da publicação.

O ranking deste ano será baseado em 16.639 respostas, de acadêmicos de 144 países. A pesquisa foi realizada pela Thomson Reuters’, entre março e abril de 2012. A edição de 2011 foi respondida por 17.544 pessoas, e a de 2010, por 13.388.

No ano passado, a Universidade de Harvard ocupou a primeira posição. Em seguida estavam o Instituto de Tecnologia de Massachusetts; a Universidade de Cambridge (Reino Unido); a Universidade da Califórnia, em Berkeley; a Universidade de Stanford e a Universidade de Oxford (Reino Unido). A USP foi a única instituição da América Latina a figurar entre as 100 primeiras posições e apareceu no grupo de 61 a 70 (não há especificação da colocação exata).