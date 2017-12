Raio X dos vestibulares

Unesp - 1ª fase: 8/11 Horários: Entrada: 13 h Portões fecham: 14 h Início: 14 h Término: 18h30 A prova terá 90 questões de múltipla escolha em Linguagens e Códigos (literatura, português, inglês, educação física e artes); Matemática e Ciências da Natureza (biologia, física, química); Humanas (história, geografia e filosofia). Vai usar a nota do Enem. "A Unesp já foi a prova mais fácil que tínhamos. Agora trabalha contextos maiores com interdisciplinaridade", diz Vera Lúcia Antunes, coordenadora-geral do cursinho Objetivo. Os alunos devem levar identidade, caneta azul ou preta, lápis n.º 2, borracha, apontador e uma foto 3x4 recente. Unicamp - 1ª fase: 15/11 Horários: Entrada: 13 h Portões fecham: 13h45 Início: 14 h Término: 18 h Prova temática e dissertativa. "Exige que o aluno pense muito, não só quanto ao conteúdo mas também no que vai escrever como resposta", diz Alessandra Venturini, coordenadora do cursinho da Poli. Haverá redação (dissertação, narração ou carta) e 12 questões de matemática, física, química, biologia, história e geografia. Não vai usar a nota do Enem. Candidatos devem levar identidade, caneta azul ou preta, lápis n.º 2, borracha, apontador, duas fotos 3x4 com data de 2009 e número de inscrição anotado no verso. Fuvest - 1ª fase: 22/11 Horários: Entrada: 12h30 Portões fecham: 13 h Início: 13h30 Término: 18h30 Nota da 1.ª fase só vai contar na pontuação final para candidatos que estavam inscritos no Enem cancelado este mês. Ela terá 90 testes e 9 questões interdisciplinares. Segunda fase com dissertativas e testes de todas as disciplinas. Deu peso maior à redação e ao português. "A Fuvest quer contextualizar mais, ter interdisciplinaridade e continuar avaliando conteúdo", diz Edmilson Motta, coordenador do Etapa. Candidatos devem levar RG, caneta azul ou preta, lápis n.º 2, borracha, apontador, água e alimentos.