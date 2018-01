Raio X da Alemanha no Ciência sem Fronteiras

A Alemanha é o quinto país com maior número de bolsas destinadas a estudantes do Ciência sem Fronteiras e o terceiro na Europa. Desde o início do programa, já foram implementadas 5.761 bolsas do programa federal no país.

O perfil de quem já viajou para a Alemanha é bastante específico. A maioria dos estudantes que faz intercâmbio na terra da cerveja é de engenharia e das demais áreas tecnológicas. Em segundo lugar, vem os estudantes de biologia, ciências biomédicas e saúde.

Além disso, 63% dos intercambistas brasileiros no país são homens - 3.661 contra 2,1 mil mulheres.

A maioria dos alunos vem de São Paulo e Minas Gerais. Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também exportam estudantes, mas em menor número.