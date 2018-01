Rádio Estadão promove debate sobre reformas no ensino médio

A Rádio Estadão realizará nesta segunda-feira, 26, às 14h, um debate para discutir as reformas no ensino médio anunciadas pelo governo Michel Temer (PSDB) na última semana.

As alterações, consideradas a maior mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 20 anos, tornam apenas três disciplinas obrigatórias em todo o ensino médio - Português, Matemática e Inglês. Todas as outras poderão ser escolhidas pelos estudantes, que deverão optar por percursos formativos diferentes, como Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Técnico. O novo formato deve passar a valer somente em 2018.

Para discutir a reforma educacional, serão trazidos dois especialistas na área: Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Priscila Cruz, diretora-executiva do Movimento Todos Pela Educação. Leia uma análise sobre a reforma produzida pelo professor Paulo Carrano, da Universidade Federal Fluminense.

Mudanças. A depender da escolha do “itinerário” pelo aluno, as disciplinas de Inglês, Português e Matemática terão mais ou menos profundidade na abordagem. Se o estudante escolher seguir a área de Linguagens, por exemplo, aprenderá mais sobre orações subjuntivas do que sobre trigonometria (na Matemática). Marcada para novembro, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano não sofrerá mudança. Especialistas já preveem mudanças nos vestibulares após a consolidação da reforma.

