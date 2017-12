Questões-modelo do Enem misturaram velha e nova ortografias

As questões-modelo do Enem divulgadas no fim de julho pelo Inep tinham enunciados que respeitavam o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e outros que mantinham as regras antigas. Na prova modelo de matemática, por exemplo, havia a palavra 'elipsoide', com o ditongo aberto 'oi' acentuado, como mandava as regras antigas. E nas questões de Linguagens, a palavra 'ideia' aparecia ora acentuada, ora respeitando o novo acordo, sem acento. Segundo Maria Luiza Abaurre, autora do Sistema Uno e da Editora Moderna, a presença das duas ortografias demonstrou que a prova modelo não passou por uma revisão criteriosa. "Acho estranho que ambas as regras convivam em uma mesma prova. Principalmente porque foi apresentada como modelo para os alunos se prepararem para o exame. A sensação que dá é que não tomaram os devidos cuidados quando fizeram as questões." Segundo o Inep, apesar da presença das duas regras nas questões-modelo, as provas do novo Enem, que serão aplicadas neste fim de semana, seguirão o novo acordo ortográfico da língua. Porém, como as duas ortografias ainda estão vigentes no País, as duas normas serão aceitas na redação. O uso da nova ortografia só será obrigatório a partir de 2012.