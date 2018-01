Questão de talento

Para algumas carreiras do vestibular, os alunos precisam saber bem mais que o conteúdo tradicional. Têm de provar conhecimento (e talento artístico) em áreas como teatro, linguagem arquitetônica, música ou desenho, muitas vezes sem o apoio de cursinhos.

Os vestibulandos de Arquitetura são exceção: os cursinhos tradicionais oferecem a disciplina Linguagem Arquitetônica. O coordenador da matéria no pré-vestibular Stockler, Alberto Bunduki, afirma que o ponto principal do aprendizado é o “desenho de observação, conceitual”.

A técnica com lápis grafite, a textura, a perspectiva, a cor e o processo criativo são critérios usados nos exames. Para orientar candidatos, a Unicamp publica no site da Comvest exemplos bons e ruins de desenhos de candidatos (veja acima), com a justificativa da banca.

Quem presta vestibular para Música e Artes Cênicas tem que se virar em cursinhos alternativos ou estudar por conta própria. Os candidatos passam por uma prova prática de instrumento ou de reconhecimento, de ouvido, de uma obra selecionada pela banca avaliadora.

Para o professor da ECA-USP Ivan Vilela, não existe um curso curinga para ajudar o vestibulando. Alguns se dão bem em conservatórios, outros preferem aulas particulares. O segredo é ter base teórica. “Os alunos chegam tocando bem, mas têm preparo teórico elementar.”

Em Artes Cênicas, a prova pode ser interpretar uma cena. A Unesp, por exemplo, já cobrou uma passagem de A Casa de Bonecas, de Ibsen. “Se o aluno não souber fazer a cena, não passa”, diz o coordenador do Anglo, Alberto Francisco do Nascimento. “A prova prática escolhe os mais aptos. O aluno ruim pode ser um artista brilhante”, conclui Vilela.

ONDE ESTUDAR

Arquitetura, Artes Plásticas e Design

Arte São Paulo

www.artesaopaulo.com.br

Arquitetura, Artes Plásticas, Desenho, Moda

L.A. do Filippo

www.ladofilippo.com.br

Música

Souza Lima

www.souzalima.com.br

Teatro

Célia Helena

www.celiahelena.com.br

Macunaíma

www.macunaima.com.br