‘Quero que alguma empresa me banque'

SÃO PAULO - "Sempre pratiquei natação e o que me motivou a estudar nos EUA foi isso. No Brasil, é impossível cursar uma boa faculdade, como a USP, e praticar esporte profissional ao mesmo tempo. Aqui, o esporte é muito valorizado pelas faculdades e elas facilitam a vida do estudante-atleta.

Logo, o foco da minha aplicação para conseguir uma vaga foram meus títulos nacionais e internacionais de natação. Claro que não foi só isso. Também tive o terceiro melhor resultado acadêmico no Colégio Dante Alighieri, onde cursei o ensino médio, e venci um concurso de redação da Academia Paulista de Letras em 2011.

Consegui passar na Universidade da Califórnia em Berkerley e quero um duplo diploma em ciências políticas e administração de negócios. Depois, pretendo voltar ao Brasil, a princípio para trabalhar com algo ligado a relações internacionais.

Como nunca tinha saído de casa, no começo tive de me virar para aprender a fazer coisas como lavar roupa. Mas agora já estou adaptada. Entre aulas e o que estudo sozinha, são oito horas por dia. Em época de provas, aumenta um pouco. Por enquanto, estou aqui bancada por minha família e por uma bolsa da Fundação Estudar, mas quero que uma empresa me ache no EduqueMe."