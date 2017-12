Quem pagou taxa do Enem fora do sistema MEC deve enviar comprovante ao Inep

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010, identificou que alguns candidatos pagaram a taxa de inscrição por meio de guias de recolhimento da União (GRUs) geradas fora do sistema do Ministério da Educação (MEC). Por esse motivo, algumas inscrições permanecem pendentes porque a taxa consta como não paga.

Os estudantes nesta situação – e que tenham efetuado o pagamento até a data limite de 23 julho – devem enviar os comprovantes ao Inep até as 18h desta sexta-feira, 6. O documento pode ser enviado por meio de fax pelo telefone (61) 2022-3300 ou pelo site do Inep, na seção Fale Conosco.

O Inep não soube informar o número de candidatos com o pagamento da taxa pendente, mas o participante pode consultar sua situação pelo site do Enem no endereço www.enem.inep.gov.br, a partir do número de inscrição.