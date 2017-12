Quatro chances na OAB

As quatro edições do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2012 oferecem bastante oportunidade aos futuros profissionais da área. Para quem não se sente pronto para a prova de fevereiro, com inscrições encerradas, um curso extensivo em cursinhos preparatórios pode ajudar no desempenho em maio, setembro ou dezembro.

“Mas tem que se dedicar muito aos estudos, porque milagre a gente não faz”, ressalta Carlos Gonçalves da Cruz, diretor do cursinho Pro Labore. Ele recomenda que o candidato estude o Código de Ética, o Estatuto da OAB e direitos humanos, que representam 15% da prova da 1.ª fase. Outro foco deve ser a área do Direito escolhida para a 2.ª etapa.

Silvana Lobos, de 31 anos, formou-se em Direito pela PUC-SP e passou no último exame. “A prova não é impossível, mas muita gente boa não passa de primeira”, conta. Ela compara a rotina de estudos a uma maratona, na qual primeiro deve-se correr com calma para acelerar só no final.

Para Luiz Flávio Gomes, presidente do cursinho LFG, o candidato deve se preparar com pelo menos um ano de antecedência, estudando duas ou três horas por dia. “Quem vai prestar este ano precisa começar o quanto antes”, recomenda.

Agenda da OAB

7.º Exame

Inscrição: 25/4 a 6/5

1ª fase (objetiva): 27/5

2ª fase (discursiva): 8/7

8.º Exame

Inscrição: 1º a 17/8

1ª fase (objetiva): 9/9

2ª fase (discursiva): 21/10

9.º Exame

Inscrição: 12 a 26/11

1ª fase (objetiva): 16/12

2ª fase (discursiva): 24/2/2013