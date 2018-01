Quase 500 mil já se inscreveram no Sisu

Até às 19h15 desta segunda-feira, o Ministério da Educação (MEC) registrou 488 mil inscrições no Sistema de Seleção Simplificada (Sisu). Desse total, 112 mil se inscreveram nesta segunda-feira. O Ministério da Educação (MEC) aboliu hoje o critério de desempate pela ordem de inscrição. O site que cadastra vestibulandos com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em universidades federais vinha apresentando problemas de lentidão desde sexta-feira. O MEC informa que o site já funciona normalmente, mas internautas continuam reclamando de problemas. Leia mais: Será que todos conseguem se inscrever no Sisu? Ordem de inscrição deixa de ser critério de desempate Site não tem ouvidoria para reclamação, diz internauta Envie suas dúvidas sobre o Sisu Apesar do problemas, o prazo não será alterado. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira, 3, das 6h às 23h59. Diariamente, entre zero hora e 6h, o sistema calcula as notas de corte por curso. Até agora, o curso de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC, em São Paulo, foi o que recebeu mais inscrições. Em seguida, aparece o de Medicina na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul.