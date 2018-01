Quarta chamada da Fuvest tem quase mil convocados

SÃO PAULO - A quarta chamada da Fuvest, divulgada nesta quarta-feira, 19, tem 962 nomes, dos quais 774 são novos e 188 remanejados. No ano passado, a quarta lista convocou 406 candidatos (366 novos e 40 remanejados). Todos os candidatos deverão fazer matrícula presencial nesta sexta-feira, 21, informa a fundação.

A matrícula dos convocados para cursos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) ocorrerá na mesma data, das 8h30 às 16h30 no Auditório Carolina Bori, Bloco G, do Instituto de Psicologia da USP, na Cidade Universitária. A unidade fica na Avenida Prof. Mello Moraes, 1721.

Quinta chamada. No dia 25, a Fuvest divulgará a 5ª lista. Os candidatos constantes dessa chamada deverão fazer matrícula nos dias 26 e 27.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A instituição informa que todos os convocados nas quatro primeiras chamadas que fizeram matrícula na condição satisfeito ("S") ou matriculado ("M") deverão obrigatoriamente fazer a confirmação junto ao Serviço de Graduação da unidade em que a matrícula foi efetuada. "Quem não fizer a confirmação de matrícula, nos dias 26 e 27 de fevereiro, terá sua vaga cancelada e será excluído de qualquer eventual convocação posterior", alerta a Fuvest.

As matrículas feitas após a 5ª lista serão definitivas e não precisarão de confirmação. As vagas restantes a partir dessa chamada poderão ser disputadas pelos candidatos não matriculados na USP e que não tenham sido eliminados nem desclassificados no vestibular Fuvest 2014. O processo, chamado de Reescolha, prevê três etapas e, em cada uma delas, o candidato poderá manifestar interesse por somente um curso de qualquer carreira dentre as que possuam vagas não preenchidas.