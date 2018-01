Quantidade de jovens na faculdade mais que dobra em 10 anos

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, revelam que em 2009 a população jovem de 18 a 24 anos de idade com 11 anos de estudo (ensino médio completo) representava 37,9% do total nesta faixa etária. Os números apontam que as desigualdades regionais também eram marcantes. No Sudeste, a proporção era de 44,0% contra 31,8% no Nordeste.

Ainda entre os jovens desta faixa, 15,1% tinham 11 anos ou mais de estudo, e, entre estes, 10,7% continuavam estudando. A distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos entre os níveis educacionais revela avanços. Em 1999, 24,8% deles ainda estavam no ensino fundamental, contra 22,1% no ensino superior. Dez anos depois esses percentuais foram para 8,3% e 48,1%, respectivamente.