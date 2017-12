Quando vale a pena ser estagiário

Responsabilidade Há dois anos no Pinheiro Neto Advogados, Victor Molchansky, aluno do 4º ano de Direito da USP, tem convicção de que a formação acadêmica não seria suficiente para prepará-lo para o mercado de trabalho. "A gente aprende o raciocínio jurídico na faculdade, mas pega a manha dele e a linguagem dinâmica no estágio." Ele atua nas áreas de mercado de capitais, fundo de investimentos e parcerias público-privadas. "Aqui, o trabalho de um estagiário é essencial para que as operações aconteçam", diz. Cair na real Nem a correria do último ano do curso de Arquitetura da Escola da Cidade fez Beatriz Vanzoline desistir do estágio no escritório Barossi & Nakamura Arquitetura. O que ela mais gosta no trabalho é a possibilidade de participar de projetos de interesse social, acompanhando todas as etapas. "Pude desenhar a mão o projeto de uma escola pública. Na maioria dos escritórios o estagiário só passa o desenho do arquiteto para o Autocad." Para ela, na faculdade se vive fora da realidade. "Lá, os projetos não serão construídos. Orçar material, falar com engenheiros e cumprir prazos são coisas que só fazemos no estágio." Networking Cansada de estagiar em empresas onde só fazia trabalhos administrativos, Fernanda Steiner, de 23 anos, aluna do 9.º semestre do curso de Economia da UFSC, aceitou proposta de estágio do Banco do Brasil em março. "Aqui é dinâmico, movimentado. Aprendo um pouco de cada coisa e tudo rapidamente." Ela dá apoio no setor jurídico, nos processos de compra de moeda e nos de empréstimo para empresas. Mas, o que mais gosta é do contato com os funcionários e clientes. "O principal é o networking. Aqui, inserida no mercado de trabalho, conheço gente que pode me ajudar ao longo da minha vida profissional."