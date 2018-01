Quadrinhos é o estilo de leitura preferido de 45% dos alunos da rede estadual de SP

Pesquisa da Secretaria da Educação do Estado mostra que as histórias em quadrinhos, os contos e os poemas são os estilos literários preferidos entre os estudantes pesquisados. O levantamento que detectou os gêneros literários preferidos entre os alunos foi feito, segundo a a pasta, com base em um questionário aplicado a 1 milhão de estudantes do 3º, 5º, 7º, 9º anos do ensino fundamental, além da 3ª série do ensino Médio. Os dados acabam de ser tabulados pela Coordenadoria de Informação e Monitoramento e Avaliação (CIMA), órgão da Secretaria.

Os cerca de 4,3 milhões de alunos rede estadual, sendo 1,1 milhão deles da capital, estão em férias escolares até o próximo dia 27 de janeiro. "E a leitura pode ser uma ótima companhia", cita texto da secretaria divulgado nesta quinta-feira, dia 2.

A pergunta “que tipo de livro você gosta de ler?” era de múltipla escolha e poderia receber mais de uma resposta. A pesquisa revelou que a narrativa em tiras é a preferida de 45% dos estudantes do ensino fundamental e médio. Já os gêneros “contos, mitos e lendas” foram escolhidos por 36,9%, seguido por “poemas” (31%). Os “romances de amor” são os favoritos de 29,2%, “romances de aventura” de 24,8% e “crônicas” foram escolhidos por 18,5%. Os livros sobre História do Brasil ou do mundo foram lembrados por 12,6% dos estudantes.

Para incentivar ainda mais o hábito de ler entre as crianças e jovens da rede, a Secretaria informa que possui um programa para que os jovens montem suas bibliotecas particulares em casa. São distribuídos para cada um dos cerca de 3,5 milhões de alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, além do ensino médio, kits compostos por três livros. Ao levar os títulos para casa, a proposta é que o gosto pela leitura seja estendido para os familiares.