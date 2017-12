QS divulga ranking de MBAs online

A QS, organização voltada para a elaboração de rankings de instituições de ensino em todo o mundo, lançou o primeiro ranking de MBA's executivos online. De acordo com ela, a lista é uma resposta ao crescimento da popularidade dos programas de MBA online e a distância.



De acordo com a organização, as escolas que figruram na lista foram escolhidas conforme critérios rígidos, como ser certificada por uma das três principais organizações de acreditação do mundo, estar estabilizada, com pelo menos uma turma de graduação e ser reconhecida por pelo menos um dos empregadores listados entre o levantamento de empregadores da QS.



Nas quinze instituições que entraram para o ranking, Europa e Estados Unidos dominam as colocações. A primeira é a espanhola IE Business School.



Confira:



1 - IE Business School



2 - Warwick Business School



3 - Manchester Business School



4 - Thunderbird School of Global Management



5 - Indiana University, Kelley School of Business



6 - Imperial College Business School



7 - Durham Business School



8 - Euro-MBA



9 - Penn State University



10 - Temple University, Fox School of Business



11 - Drexel University, Le Bow School of Business



12 - Henley Business School



13 - Aberdeen Business School



14 - UT Dallas School of Management



15 - Arizona State University