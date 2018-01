PUC-SP vai demolir prédios que abrigam cursos de Jornalismo, Letras e Filosofia

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) anunciou que irá demolir, ao final do semestre letivo, os prédios que abrigam a Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC-SP (Faficla) no Campus Perdizes. No local, funcionam nove cursos de graduação e um de pós-graduação.

No segundo semestre os alunos terão aulas em prédios ao redor desse mesmo campus, segundo a assessoria da universidade.

A reforma dos prédios, apelidados de "corredor da Cardoso", eram uma demanda antiga dos estudantes da universidade. No local, a PUC-SP deve construir três novos prédios, de oito andares cada, com garagem subterrânea.