PUC-SP não vai usar a nota do Enem no vestibular 2010

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) decidiu na tarde desta quarta-feira, 7, que não contará com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no vestibular 2010.

Segundo a universidade, com a mudança da data do Enem para o início de dezembro não haverá tempo hábil para que a nota conte pontos no vestibular, que acontecerá no dia 29 de novembro.

A convocação para a primeira chamada está programada para o dia 22 de dezembro. O prazo de inscrição para o processo seletivo vai do dia 19 de outubro a 24 de novembro.