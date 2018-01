PUC-SP, Fatecs e FGV fazem vestibular neste domingo, em SP

A prova da PUC-SP, com início previsto para as 14h, terá 45 questões objetivas de múltipla escolha, além de uma redação e três questões analítico expositivas sobre história/geografia, matemática/física e biologia/química. Os candidatos terão cinco horas para responder o exame. O tempo de permanência mínima na sala é de três horas.

O curso mais concorrido é o de Medicina em período integral no câmpus da PUC em Sorocaba, com taxa de 26,95 candidatos por vaga. Na capital, a carreira Relações Internacionais (matutino) no câmpus Perdizes registra 13,02 candidatos por vaga. Cada vaga do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília Famema), que também seleciona alunos pela prova da PUC, é disputada por 69,59 estudantes.

- Veja a relação candidato/vaga do vestibular da PUC-SP

O vestibular da PUC não utilizará o resultado do Enem para o cálculo da classificação dos candidatos. Os resultados serão divulgados dia 21 de dezembro. A primeira matrícula será entre 4 e 6 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3670-3344.

Fatecs

A prova das Fatecs começa às 13h30. Os candidatos terão quatro horas para responder a 54 questões de múltipla escolha e escrever uma redação.

São 47.946 candidatos para 10.250 vagas, distribuídas entre as 49 Fatecs. Os cursos de graduação tecnológica com maior índice de candidato/vaga são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas Fatecs Carapicuíba (19,20 candidatos por vaga) e Zona Leste (14,80 candidatos por vaga); Automação Industrial, na Fatec São Bernardo do Campo, com 14,70 candidatos por vaga; e Construção Civil - Modalidade Edifícios (14,28 candidatos por vaga).

O gabarito deverá ser divulgado a partir das 18h deste domingo, nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br.

Cada Fatec vai divulgar sua lista de aprovados no dia 17 de janeiro, assim como a primeira lista de convocados para matrícula. Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site da faculdade.

Economia FGV

A primeira fase do vestibular da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV) começou na manhã deste domingo. Os candidatos já fizeram uma prova entre as 8h30 e 12h30. Agora pela tarde, os estudantes fazem um segundo exame, das 14h às 18h.