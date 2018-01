Saiu hoje o gabarito do vestibular do meio do ano da PUC-SP. Leia aqui. A universidade divulgará a lista de aprovados na próxima terça-feira, dia 22.

A prova foi realizada no último domingo e, entre os cursos que têm vagas em disputa no meio do ano, estão Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e Filosofia.

O manual do candidato dá mais informações sobre o vestibular da PUC.