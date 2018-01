PUC-SP divulga segunda chamada do vestibular 2013

A PUC-SP divulgou nesta quinta-feira, 10, a lista de aprovados em segunda chamada de seu vestibular unificado 2013. A matrícula de cursos da PUC-SP deverá ser efetuada nos dias 10 e 11 de janeiro de 2013. Nos cursos das demais instituições é necessário ver o calendário presente no manual do candidato. A terceira chamada será divulgada no dia 17.

Para a matrícula, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos originais: RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar do ensino médio, comprovante de pagamento da matrícula, foto 3x4 recente, comprovante de residência e RG e CPF do pai ou responsável quando o candidato tiver menos de 18 anos.

Os estudantes concorrem a 6.235 vagas distribuídas entre a própria PUC-SP e outras instituições que adotam seu exame como critério de seleção. São elas a Faculdade de Medicina de Marília (Famema), a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC), a Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (Fehiae), a Faculdade Santa Marcelina (FASM) e as Faculdades Integradas Rio Branco (FRB).