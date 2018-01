PUC-SP divulga calendário do vestibular 2015

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) divulgou nesta quinta-feira, 8, o calendário do vestibular do segundo semestre. O processo seletivo da instituição foi marcada para 7 de dezembro.

O período de inscriçõies para o vestibular 2015 da PUC-SP será entre 10 de outubro e 18 de novembro, de acordo com a assessoria de imprensa da instituição. Já o processo seletivo de inverno da universidade será no dia 8 de junho. As incrições para os interessados em começar o segundo semestre na faculdade terminam dia 6 de junho.

Interior. A PUC de Campinas também anunciou as datas do seu vestibular. As provas estão agendados para os dias 28 e 29 de novembro. O período de inscrições para o exame será entre 9 de setembro e 26 de outubro.

Universidades públicas e particulares de São Paulo combinaram o cronograma de provas para evitar coincidências de datas nos vestibulares.