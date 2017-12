PUC-MG não vai usar a nota do Enem 2010 no vestibular

Uma das mais tradicionais universidades de Minas Gerais, a PUC Minas, não utilizar a nota do Enem em seu vestibular. A universidade também decidiu não alterar seu calendário. Nos campi da região metropolitana de Belo Horizonte, a prova será mantida no dia 15 de novembro. Nos campi do interior, no dia 7 de novembro.

A PUC Minas oferece opção de ingresso pelos resultados do Enem. Quinze por cento das vagas de cada curso são destinadas aos estudantes que optarem pelo exame nacional como critério de seleção. A instituição aceitará os resultados dos exames realizados entre 2006 e 2008. Com o adiamento do teste deste ano, não será possível aproveitar a classificação de 2009.

No modelo adotado pela instituição, o candidato poderá participar de ambas as modalidades de seleção - vestibular ou Enem - submetendo-se, simultaneamente, à prova e concorrendo pela nota no exame. Nesse caso, prevalecerá a melhor classificação.