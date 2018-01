PUC-Campinas vai apurar episódio de racismo em curso de Direito

SÃO PAULO - A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) vai investigar o caso de um estudante do 1º ano de Direito que teria sofrido ofensas racistas no Facebook, na página "Direito Puc Campinas", administrada por alunos.

A postagem foi feita no final do mês passado na rede social. Em uma discussão sobre divisão por gênero nas aulas de futebol, um aluno negro defendeu uma estudante e foi recebido com montagens que envolviam imagens da seita racista americana Ku Klux Klan e piadas com negros. O tópico foi excluído pelos administradores da página depois da polêmica. A discussão, no entanto, foi registrada em fotos (prints) feitas por alunos que acompanharam o episódio. Os alunos negam racismo e afirmam que se tratava de uma "brincadeira".

O Centro Acadêmico de Direito da universidade publicou nota em repúdio ao episódio. "Machistas, racistas, homofóbicos, não passarão! O discurso de ódio disfarçado de "piada" e "brincadeira" naturalizou, deu aval e legitimou muitas atrocidades na história da humanidade." O CA, no mesmo texto, compartilhou uma nota publicada pelo próprio estudante. De acordo com o texto do aluno, os estudantes consideravam as postagens uma "brincadeira" e não racismo.

"Eles brincam com a minha etnia de modo depreciativo, eles usam imagens extremamente simbólicas com a do Ku Klux Klan, eles ignoram qualquer processo histórico ou cultural, eles riem enquanto eu choro e ainda querem definir o que sofro ou não? (...) A história da minha etnia não é humor. As consequências sociais da nossa história não é um passatempo. Minha melanina não é motivo para hipersexualização. Não há graça nem humor em toda essa história e sim uma juventude problemática, hipócrita e cronicamente racista. Seu mimimi é a nossa história, seu vitimismo a nossa dor."