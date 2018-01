PUC-Campinas: Mundo dos games

Tradicional, mas atenta aos novos mercados, a PUC-Campinas investe em cursos voltados à tecnologia. Para atender ao mundo dos games, que se tornaram negócios promissores, a universidade lançou, em 2011, o curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais. O tecnólogo, que leva dois anos e meio para ser concluído, foi um dos pioneiros na área e abriu portas para a criação da graduação em Design Digital, no início de 2015.

Dinâmica, a área passa por várias transformações rapidamente. Não só os profissionais, mas também as aulas precisaram ser repaginadas para acompanhar a evolução do mercado. “O conteúdo do curso muda bastante com o tempo”, explica a diretora da Faculdade de Artes Visuais da PUC-Campinas, Tatiana Dantas de Oliveira.

Com foco na programação de games, o curso Tecnologia em Jogos Digitais atrai tanto alunos que já sabem um pouco e querem aprimorar os conhecimentos como os que estão começando. “Alguns vêm porque gostam de jogar. Outros porque sabem que o desenvolvimento de jogos pode trazer boa estabilidade financeira.”

No início do curso, o foco é a concepção da ideia por trás do jogo. Já o segundo semestre tem ênfase na narrativa. “Nessa etapa, os alunos aprendem animação”, conta Tatiana. Bem conectada com a prática, a graduação também inclui teoria, com aulas de Matemática e Física.

Nos dois últimos períodos do curso, os alunos concluem projetos desenvolvidos desde o início da formação. “O estudante termina com um ou até mais jogos prontos”, explica a professora.

Dinamismo e teoria

“Gosto do processo de desenvolvimento do jogo: é interessante ver como nasce uma ideia. A profissão tem um mercado que cresceu muito. O curso de Jogos Digitais dá um leque grande de campos de trabalho. Gosto da área artística, de produzir a parte gráfica dos jogos. As aulas são muito dinâmicas, mas também temos disciplinas teóricas. Tem gente que não gosta, mas é necessário para dar noção de espaço na hora de movimentar os personagens.” (Leonardo Chiaranda, aluno de Jogos Digitais)

SERVIÇO:

OUTROS CURSOS: Administração, Direito, Gestão da Tecnologia da Informação INSCRIÇÃO: até 14/6 TOTAL DE VAGAS: 440 DATA DA PROVA: 27 e 28/6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 8/7 MENSALIDADE: Não divulgado SITE: www.puc-campinas.edu.br