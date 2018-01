Publicidade e propaganda

Se você precisa divulgar produtos, serviços ou ideias, o publicitário é o profissional certo para ajudá-lo. “Ele cria e instrumentaliza a informação para que as pessoas possam conhecer algo como, por exemplo, um evento”, explica o professor João Garção, coordenador do curso na área e diretor da Escola de Comunicação na universidade Anhembi Morumbi.

Segundo ele, estar atento às novidades de consumo e de comportamento, além de ter gosto por atividades culturais e vocação para interagir socialmente são características importantes para quem quer se arriscar na profissão.

A graduação em publicidade é de quatro anos e prioriza o equilíbrio entre as teorias da comunicação e o mercado: “Há uma parte mais conceitual, de linguagem, e uma parte mais prática, que é o planejamento mercadológico”, explica.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As agências de publicidade são o destino mais tradicional para esses profissionais, mas há outras possibilidades. “As empresas são as maiores empregadoras nos seus departamentos de comunicação.”Para o professor, o mercado – bastante competitivo – ainda abre espaços a novos profissionais. “Como o publicitário pode trabalhar em vários segmentos, ele se coloca no mercado com facilidade, mas é preciso estar antenado.”

Salário incial: R$ 2 mil

Duração: 8 semestres

Disciplinas: Redação publicitária, comportamento de compra, consumo, criação publicitária, mídia, estudos fotográficos.