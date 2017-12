Próximo Exame da OAB terá edital publicado em 12 de novembro

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quinta-feira, 11, o calendário das datas de divulgação de editais e realização das próximas edições do Exame de Ordem Unificado, incluindo o último exame de 2012 e os três que serão aplicados em 2013. O cronograma pode ser conferido no site www.oab.org.br.

O edital do 9.º exame unificado - última edição de 2012 - será lançado no dia 12 de novembro. Já as três edições da prova em 2013 terão editais publicados em 22 de março (10.º exame), 12 de julho (11.º exame) e 4 de novembro (12.º exame).