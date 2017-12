Provas do Saresp estão com problemas de gabarito Além do Enem, mais um vai repetir de ano dentro do sistema de avaliação de educação no Brasil. Desta vez, o problema é com as provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar (Saresp), aplicado pelas escolas estaduais cujas provas se deram ontem. Descobriu-se, em alguns casos, durante o exame, que a numeração das provas não batia com o número do seu respectivo gabarito.