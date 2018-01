Provas do Enem serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro

SÃO PAULO - O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, divulgou nesta quinta-feira, 14, as regras para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015. As provas do Enem 2015 serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro, com taxa de inscrição de R$ 63.

O edital do exame será publicado na próxima segunda-feira, 18. O período de inscrição vai do dia 25/5 ao dia 5/6. O participante que for isento da taxa de inscrição e não comparecer ao exame não receberá isenção na próxima edição da prova. "Uma pessoa não pode ter isenção graças a recursos da sociedade e jogar isso fora. Há uma responsabilidade moral que é preciso assumir", disse Janine Ribeiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro da Educação também garantiu que a edição de 2015 continuará considerando o nome social, para travestis e transexuais. "Será considerado errado se qualquer monitor chamar essas pessoas pelo nome que está no documento", disse Janine Ribeiro. O candidato também terá direito a usar o banheiro relativo ao nome social.

Segundo o ministro, o cartão de confirmação do Enem 2015 não será enviado via Correios - deverá ser baixado na página do exame. A prova será aplicada em 1.714 municípios, em quase 19 mil locais. São esperados mais de 9 milhões de candidatos.