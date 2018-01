Provas de Matemática, Redação e Linguagens são neste domingo

Os 7,7 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fazem hoje as provas de Linguagens, Matemática e a Redação. O teste começa às 13h30, no horário de Brasília, e vai até 19 horas. Neste ano, o Ministério da Educação (MEC) decidiu fechar os portões às 13 horas e entregar as provas aos estudantes após 30 minutos. Só é permitido sair do local de prova a partir de 15h30. De acordo com especialistas, a Redação é a parte mais importante e define quem vai conseguir a vaga na universidade. Em alguns cursos concorridos de universidades públicas, a nota da Redação corresponde a até um terço do resultado final no Enem.

O candidato deve levar caneta esferográfica de tinta preta e feita de material transparente. Também é obrigatório levar um documento de identificação original, com foto. Lanches e água são permitidos para enfrentar a maratona de questões. Já os equipamentos eletrônicos - como celulares, tablets, gravadores e calculadoras - são proibidos. Nos locais de prova, haverá detectores de metais e o MEC monitora as redes sociais para identificar candidatos que tiram fotos durante a realização do exame.