Prova que dá bônus no vestibular da Fuvest terá quase 10 mil participantes

A edição 2010 do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de São Paulo (Pasusp) registrou a inscrição de 9.689 alunos de escolas públicas do ensino médio. Eles irão fazer uma prova no dia 24 de outubro, às 13h, e o desempenho poderá lhes garantir até 3% de bônus na nota do vestibular da Fuvest.

O Pasusp faz parte das ações do Programa de Inclusão Social da universidade (Inclusp), criado em 2006 com o objetivo de ampliar o ingresso de alunos de escolas públicas à instituição, além de apoiá-los em sua permanência com ações antes, durante e depois do vestibular. Pelo Inclusp, o total de bônus para os estudantes pode chegar a até 12% de sua nota na Fuvest.

Na edição 2009 do Pasusp, cadastraram-se 12.821 alunos, mas só 5.344 realizaram a prova. Neste ano, o total de cadastrados no programa chegou a 16.048 estudantes, sendo que apenas 9.689 deles enviaram o atestado assinado por um dirigente da escola de origem do candidato. O documento comprova que ele está matriculado no 3º ano do ensino médio e, também, que toda sua vida escolar até o momento se deu em escolas públicas. A exigência do atestado foi novidade na inscrição para esta edição do Pasusp.

Fuvest

Reportagem do Estado publicada no último sábado mostrou que a atual edição da Fuvest terá o maior número de candidatos vindos da rede particular dos últimos dez anos. Do total de 132.969 interessados em conquistar uma vaga na Universidade de São Paulo (USP), 65,7% são egressos de colégios privados.

Segundo especialistas, a baixa procura de alunos da rede pública pode ser explicada por problemas de divulgação do Inclusp, a forte concorrência da Fuvest, que espanta esses estudantes, e a possibilidade de eles fazerem uma faculdade particular com uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni).

