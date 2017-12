Prova para revalidar diploma de médico formado no exterior é adiada para setembro

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira, 26, que as datas para aplicação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) – destinado a profissionais de saúde com formação no exterior – foram alteradas.

As provas teóricas (objetivas e discursivas) não serão mais aplicadas no domingo, 28. A nova data é 11 de setembro. No caso da prova de habilidades clínicas, agendada para 1.º de outubro, a aplicação será feita em 15 de outubro.

De acordo com a pasta, o exame será conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) em colaboração com a Subcomissão de Revalidação de Diplomas Médicos, formada por representantes dos Ministérios da Saúde, da Educação e das Relações Exteriores, além da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).