Prova do Enade será aplicada domingo

Cerca de 450 mil universitários participam, no próximo domingo, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A prova é aplicada aos alunos que estão ingressando ou concluindo cursos superiores para avaliar a qualidade do ensino. A participação é obrigatória e quem não comparecer aos locais de prova não recebe o diploma de graduação. A responsabilidade de inscrever alunos e divulgar a lista de participantes é das instituições de ensino.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame, enviou aos candidatos, pelo correio, um cartão informando os locais de prova. Quem não tiver recebido pode consultar essa informação na página do Inep ou na coordenação do seu curso.

A prova começa às 13h e é preciso levar o cartão de informação e um documento oficial com foto. O Inep pede também aos estudantes que preencham, até a data da prova, o questionário socioeconômico do Enade. A partir deste ano, o processo foi informatizado e os formulários estão disponíveis na internet. O preenchimento não é obrigatório.