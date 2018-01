Prova de SP revela piora no desempenho em matemática Mais de 75% dos alunos de todas as séries da rede municipal da capital paulista tiveram desempenho abaixo do satisfatório em matemática, segundo dados da Prova São Paulo 2009, avaliação anual da Prefeitura. Em língua portuguesa, os resultados foram melhores, mas em nenhuma série o número de estudantes com conhecimento satisfatório da disciplina chegou a 50%.