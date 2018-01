Prova de linguagens e código da Unesp é aplicada neste domingo

A taxa de abstenção do segundo dia de provas da 2ª fase do vestibular de inverno da Unesp, que ocorreu neste domingo, 24, chegou a 15,7%. Dentre os 10.019 candidatos convocados para a etapa, 1.576 não compareceram para resolver as questões da prova de códigos e linguagem e fazer a redação. No sábado, 23, a abstensão chegou a 14,1%, segundo informações da Fundação Vunesp, responsável pela realização do vestibular.

O Estadão.edu terá comentários de professores sobre todas as provas hoje à noite.

São oferecidas 465 vagas nos cursos de Agronomia, Geografia, Zootecnia e em seis áreas de Engenharia. O resultado final será divulgado em 12 de julho, nos sites da Unesp e da Vunesp.

* atualizado às 18 horas