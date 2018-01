Prova da Unesp teve questões criativas e bem elaboradas

A primeira fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp), realizada neste domingo, 16, teve uma prova criativa e bem elaborada, com foco na interpretação de texto, segundo professores dos principais cursinhos de São Paulo. O exame de 2015 foi o maior da história da Unesp, com 101.014 candidatos inscritos - 90,8% deles compareceram à prova.

Para Luis Ricardo Arruda, coordenador do curso Anglo, a precisão dos enunciados chamou a atenção. “Foi uma prova muito boa, com precisão nos enunciados de todas as 90 questões e tempo adequado.”

Célio Tasinafo, diretor pedagógico da Oficina do Estudante, considerou a prova bem feita, com textos interessantes. “Além disso, ficou dentro do esperado: os candidatos que se prepararam fazendo as provas dos últimos três anos não tiveram surpresas”, afirmou.

Edmilson Motta, coordenador do curso Etapa, destacou a originalidade da prova. "A estrutura é bastante diferente em sua composição e na divisão das matérias. Havia, por exemplo, muito mais questões de história que de matemática - 12 e sete, respectivamente. Isso traz uma característica marcante da prova", afirmou.

Para Vera Lucia Antunes, coordenadora pedagógica do curso Objetivo, houve grande equilíbrio na discussão dos temas de todas as disciplinas. “Foi excelente. Extremamente conceitual. Exigiu conhecimento, abordando questões clássicas e assuntos inovadores”, disse.

Contextualizada em um tema único - a água -, a prova de Química foi considerada a mais fácil, segundo os quatro professores. As questões de História, Geografia e Filosofia, segundo Vera, tiveram questões bem elaboradas. “Exigiram interpretação de texto, levando o aluno a pensar e aplicar seu conhecimento, com questões muito atuais”, disse. A prova de Biologia, específica, foi difícil para alunos de outras áreas. As questões de Matemática e Física exigiram leitura cuidadosa, mas foram consideradas mais fáceis do que em outros anos.

